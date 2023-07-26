ХК «Металлург» заключил контракт с американцем Люком Джонсоном

«Металлург» заключил контракт с нападающим Люком Джонсоном, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение между клубом и 28-летним центрфорвардом рассчитано на один сезон.

По ходу профессиональной карьеры выступал за команды «Линкольн Старс» и Университета Северной Дакоты, с которым стал чемпионом NCAA в сезоне-2015/2016. В 2013 году Люк Джонсон был выбран «Чикаго Блэкхоукс» на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 134-м номером. После этого играл за «Рокфорд Айсхогс», «Чикаго Блэкхоукс», «Миннесоту Уайлд», «Айову Уайлд», «Манитобу Мус» и «Сан-Хосе Барракуда».