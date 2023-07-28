"Оттава" объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Тарасенко

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" подписал контракт с российским нападающим Владимиром Тарасенко. Об этом сообщает пресс-служба команды.

© © AP Photo/ Nick Wass

Соглашение на сумму $5 млн рассчитано на один год. Тарасенко находился в статусе неограниченно свободного агента.

В феврале Тарасенко был обменян из "Сент-Луиса" в "Нью-Йорк Рейнджерс". За "Сент-Луис" россиянин выступал с 2013 года, в 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли. В составе "Рейнджерс" Тарасенко провел 38 матчей, набрав 25 очков (11 шайб + 14 передач). В первом раунде плей-офф команда проиграла "Нью-Джерси" со счетом в серии 3-4. "Оттава" не смогла выйти в плей-офф.