Тренер Крикунов высказался об отношении латвийцев

«У всех ведь своих проблем хватает, да и ситуация с Украиной уже многим, наверное, изрядно надоела. Ведь все люди неглупые и понимают, с чего все началось. У меня с одной стороны в соседях латыши, с другой — русские. Как мы с ними раньше жили хорошо, так и живем», — заявил Крикунов.