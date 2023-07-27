Тренер Крикунов высказался об отношении латвийцев

Тренер Крикунов заявил, что отношение к нему в Латвии не изменилось после начала СВО
Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что отношение жителей Латвии к нему после начала специальной военной операции России на Украине не изменилось. Слова специалиста приводит РИА Новости.
«У всех ведь своих проблем хватает, да и ситуация с Украиной уже многим, наверное, изрядно надоела. Ведь все люди неглупые и понимают, с чего все началось. У меня с одной стороны в соседях латыши, с другой — русские. Как мы с ними раньше жили хорошо, так и живем», — заявил Крикунов.
Также тренер добавил, что отношение к нему не поменялось и в других странах, в которых он работал, — Словении, Белоруссии, Казахстане.
Часть своей карьеры в качестве игрока Крикунов провел за рижское «Динамо». За латвийский клуб он выступал с 1976 по 1982, а с 2021 по 2022 год занимал пост главного тренера рижской команды.
В своей карьере Крикунов также играл за минское «Динамо», а в России выступал за «Олимпию», «Кристалл» и «Крылья Советов».
Крикунов — бывший тренер сборной России (2004-2006), также он тренировал национальные команды Словении, Казахстана и Белоруссии и возглавлял казахстанский клуб «Барыс».