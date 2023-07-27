Ротенберг рассказал о планах ФХР развивать хоккей в странах Африки

«Сейчас время возможностей, мы сейчас работаем с разными странами — Индия, ЮАР. Мы сможем побеждать совместными усилиями. Для хоккея это историческая возможность стать первым видом спорта в мире. Хоккей развивается в ЮАР, Алжире, у нас есть все возможности помогать в развитии хоккея. Мы обладаем сильнейшей экспертизой в создании инвентаря и арен, а у Африки есть отличные возможности для создания этого", — цитирует Ротенберга «РИА Новости».