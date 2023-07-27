Крикунов: Овечкин после завершения карьеры может стать министром спорта РФ

«Я думаю, что тренером, наверное, он уже точно не будет. Потому что он уже настолько наигрался. Может быть, будет работать в министерстве спорта России или даже будет министром спорта. А уж депутатом он тем более может стать.



Саша — великий игрок, талант, который дан свыше. Он и физически мощный, и играет хорошо, и может забить. Этому практически нельзя научиться — забивать: если человек умеет забивать, то умеет. Все же знают, откуда Саша бросает, — и что? Никто не может его закрыть на этом месте! Все знают, что он будет оттуда бросать, и всё равно он забивает. Может, он ещё и Уэйна Гретцки догонит. Он боец, что и доказывает в НХЛ, — если надо, может и подраться, и кого-то в тело шарахнуть. А сейчас он вообще возмужал», — цитирует Крикунова «РИА Новости».