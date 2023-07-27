Путин предоставил гражданство РФ американскому хоккеисту

Президент России Владимир Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ американского защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла. Официальный документ об этом был опубликован на интернет-портале правовой информации. Ранее хоккеист изъявил желание получить гражданство России.