Тренер Крикунов назвал лучшего защитника советского хоккея

«Кого бы я назвал лучшим защитником советского хоккея? Вячеслава Фетисова. Он и у нас себя хорошо зарекомендовал, и в НХЛ. Возможно, если бы он уехал лет в 25–26, то был бы там звездой номер один.



И Васю Первухина. Он в силу своей скромности был абсолютно недооценённым талантом. Это уникальный игрок, он пас отдавал в касание точно в крюк на любое расстояние. Вроде бы не очень-то силовой защитник, но у него были очень быстрые руки, как у Павла Дацюка. Однажды на тестировании он бежал в паре с Билялетдиновым. Вася вроде бы и не особо напрягается, а Хайдарыч рвёт и мечет, куски льда из-под ног летят. Первухин первый приехал», — сказал Крикунов в интервью «РИА Новости Спорт».