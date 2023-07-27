Крикунов занял пост советника генерального директора московского «Динамо»

В 2004 году Крикунов возглавил московское «Динамо», а в 2005 году с этой командой победил в чемпионате России. В этом же году возглавил сборную России и на чемпионате мира в Австрии вместе с командой завоевал бронзовые медали. Возглавлял российскую сборную на зимней Олимпиаде 2006 года, где она заняла четвёртое место. С 2018 по 2021 года специалист вновь возглавлял бело-голубых. В апреле 2021 уступил пост Алексею Кудашову.