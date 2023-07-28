Дементьев высказался о контракте Тарасенко с «Оттавой»

«В текущей ситуации мы забываем, что были другие предложения, были варианты. Если он подписал контракт с «Оттавой», значит, всё полностью устраивает. Всегда присутствует внутренний фактор, о котором не говорят, и в данном случае тоже говорить не стоит.



«Оттава» укрепилась очень сильным и серьёзным игроком, Тарасенко жаждет доказывать в хоккее, что его не стоит списывать ни в коем случае. Он очень сильное оружие в рядах любой команды. Реально, это очень серьёзное усиление для команды, которое поможет решать вопросы в конкуренции на второй стадии розыгрыша. Я всегда исхожу из того, что если игрок подписывает контракт, то его всё устраивает. Он взрослый человек и вправе принимать текущие решения в данный момент.



Есть много важных показателей, которые играют роль при выборе команды. Я считаю, что Владимир сделал правильный выбор. В «Оттаве» есть очень серьёзные тройки, в которых он будет иметь большие шансы играть в большинстве и в меньшинстве. Не сомневаюсь, что он проведёт великолепный сезон и подпишет новый контракт в другой команде», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.