Двукратный чемпион ЖХЛ не выступит в лиге в новом сезоне

— Хоккейный клуб «КРС Шэньчжэнь» завершил свой путь в Женской Хоккейной Лиге в сезоне 2022/23. Это был наш четвертый сезон в ЖХЛ, и мы получили прекрасный опыт, как и в предыдущие годы. Благодарим Лигу за всё, что вы сделали, чтобы помочь нашей команде добиться отличных результатов в предыдущих сезонах. Во время выступлений в ЖХЛ у нашей команды была возможность соревноваться с игроками высокого уровня, что помогло нам улучшить мастерство, благодаря чему наши игроки попали на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Позвольте поблагодарить за бесценный опыт в ЖХЛ, а также пожелать всем ее командам успехов в предстоящем сезоне, — цитирует пресс служба ЖХЛ заявление клуба.