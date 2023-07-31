Агент хавбека «Динамо» Карапузова подтвердил переход в «Пари НН» на правах аренды

«В сложившейся ситуации можно привести в пример кейс Алексея Яшина, который пропустил сезон-1999/2000 в НХЛ из-за забастовки, будучи несо гласным с усло виями контракта с «Оттавой». Болельщики со стажем помнят э ту историю, я её лично обсуждал с Алексеем, мы тогда много и долго смеяли сь. В итоге А лексею всё же пришлось отыграть ещё один сезон в столице Канады на прежних условиях. Но это был спор между Алексеем и НХЛ.

В деле Ивана Федотова идёт спор между НХЛ и ЦСКА, а по сути — между североамериканской лигой и всей нашей страной. Иван подписывал контракт на прошлый сезон-2022/2023, который уже завершён. Да, отыграть за «Филадельфию» не получилось, но на то была уважительная причина: Иван отдавал долг родине и проходил срочную службу в армии. На каком основании его теперь хотят заставить отрабатывать контракт, который утратил силу, ещё и при действующем соглашении с ЦСКА? Это юридически безграмотно. В любом договоре указаны даты, поэтому сроки контрактных обязательств Ивана перед клубом НХЛ давно истекли», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.