Хоккеист Гусев заявил, что тема с НХЛ для него не закрыта

"Тема с НХЛ для меня не закрыта, - отметил Гусев. - Но сейчас я игрок "Динамо", и мы готовимся к новому сезону, поэтому все мысли здесь. Для того чтобы начать думать на эту тему, нужно добиться с "Динамо" хороших результатов в сезоне".