Щитов: КХЛ многое потеряла с уходом «Йокерита»

«Йокерит» была сильная, добротная команда, всегда в плей-офф КХЛ попадали. Одна из немногих иностранных команд, которая привносила пользу в наш хоккей. С ними все игры были интересные, мы у них перенимали опыт. Когда я выступал за «Сочи», мы с ними постоянно с большими счетами играли, 7:6 даже было.



Матчи были потрясающие: они играли сами и давали другим. Открытый хоккей многим нравится. В КХЛ был и пражский «Лев», который хорошо выступал и был в финале (в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина — 2014 магнитогорский «Металлург» обыграл пражский «Лев» 4-3. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому таких команд не хватает. Лига многое потеряла с уходом «Йокерита», они и сами бы хотели вернуться в КХЛ, я думаю. Лига не виновата в их уходе, мы ничего не можем сделать, к сожалению. В финской лиге им пока тоже не разрешают играть.



Считаю, что нам не хватает такой качественной команды, многие в «Йокерите» играли за сборную Финляндии на Олимпиаде, чемпионатах мира», — сказал Щитов в интервью Legalbet.