Тардиф рассказал о ходе разбирательства вопроса Федотова

Президент IIHF Тардиф рассказал о ходе разбирательства вопроса контракта вратаря Федотова
Международной федерации хоккея (IIHF) нужно еще больше аргументов и информации для того, чтобы принять решение по вопросу контракта вратаря Ивана Федотова. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф.
"Нам нужны аргументы и документы с обеих сторон, нужно еще время, предстоит принять серьезное решение, - сказал Тардиф. - Наше решение будет основано на уважении контракта".
IIHF планировала сделать заявление по вопросу 26-летнего Федотова до конца прошлой недели.
8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.
Федотов перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.