Тардиф рассказал о ходе разбирательства вопроса Федотова

Международной федерации хоккея (IIHF) нужно еще больше аргументов и информации для того, чтобы принять решение по вопросу контракта вратаря Ивана Федотова . Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф .

"Нам нужны аргументы и документы с обеих сторон, нужно еще время, предстоит принять серьезное решение, - сказал Тардиф. - Наше решение будет основано на уважении контракта".

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", которое было заключено перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.