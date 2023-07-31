Тренер Мартемьянов объяснил, почему покинул ХК «Сибирь»

Мартемьянов объяснил, почему покинул «Сибирь»
Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, почему покинул новосибирскую «Сибирь» в апреле этого года.
В прошлом сезоне «Сибирь» под руководством специалиста дошла до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступила в серии омскому «Авангарду» (1–4).
— Вы довольно тихо покинули «Сибирь». Приходя на итоговую пресс конференцию, понимали, что не останетесь в клубе?
— Не совсем. Но конкретных предложений и телодвижений в свою сторону не видел. Нутром я чувствовал, что в Новосибирске не останусь.
— Все таки в решении пойти разными дорогами какова доля ваша и какова клуба?
— Я думаю, что это обоюдное решение. Возможно, не все в моем подходе к работе устраивало руководство. Меня тоже не все устраивало. Мы многое сделали, хотя хотелось бы еще больше. Однако моя совесть перед болельщиками и руководством чиста. Единственное, хотелось зацепиться в серии с «Авангардом». Думаю, если бы прошли первый круг, то и предложение бы поступило. Задачу вернуть команду в плей офф, которая передо мной стояла при назначении в «Сибирь», я выполнил. И игра была, и команду хорошую сделали. К сожалению, некоторые лидеры сейчас ушли.
— Говорили, что у вас в контракте было прописано, что контракт продлевается, если вы проходите во второй раунд плей офф. Так ли это?
— Нет, такого не было. Пункт в контракте у меня был, но касался первого сезона. Если я вывожу команду в плей офф, то соглашение автоматически продлевается на второй год. Так и случилось. А задача выйти во второй раунд в моем контракте прописана не была, — цитирует Мартемьянова Sport24.