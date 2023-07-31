Тренер Мартемьянов объяснил, почему покинул ХК «Сибирь»

Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал, почему покинул новосибирскую «Сибирь» в апреле этого года.

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В прошлом сезоне «Сибирь» под руководством специалиста дошла до 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступила в серии омскому «Авангарду» (1–4).

— Вы довольно тихо покинули «Сибирь». Приходя на итоговую пресс конференцию, понимали, что не останетесь в клубе?

— Не совсем. Но конкретных предложений и телодвижений в свою сторону не видел. Нутром я чувствовал, что в Новосибирске не останусь.

— Все таки в решении пойти разными дорогами какова доля ваша и какова клуба?

— Я думаю, что это обоюдное решение. Возможно, не все в моем подходе к работе устраивало руководство. Меня тоже не все устраивало. Мы многое сделали, хотя хотелось бы еще больше. Однако моя совесть перед болельщиками и руководством чиста. Единственное, хотелось зацепиться в серии с «Авангардом». Думаю, если бы прошли первый круг, то и предложение бы поступило. Задачу вернуть команду в плей офф, которая передо мной стояла при назначении в «Сибирь», я выполнил. И игра была, и команду хорошую сделали. К сожалению, некоторые лидеры сейчас ушли.

— Говорили, что у вас в контракте было прописано, что контракт продлевается, если вы проходите во второй раунд плей офф. Так ли это?