Контракты Овечкина и Кузнецова — в топ-3 худших в «Вашингтоне»

Так, в топ-3 худших контрактов вошли двое россиян. Третье место с конца занял договор капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Контракт с кэпхитом $ 9,5 млн будет действовать ещё три сезона. Прибавочная стоимость соглашения — «-$ 8,8 млн», эффективность — 21%. На втором месте оказался контракт российского нападающего Евгения Кузнецова. Форвард зарабатывает $ 7,8 млн в год, договор будет действовать ещё два сезона. Прибавочная стоимость соглашения — «-$ 9,4 млн», эффективность — 10%.