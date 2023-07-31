«Миннесота» продлила контракт с основным вратарём

Отмечается, что 25-летний вратарь подписал с «дикарями» соглашение на три года. В среднем за сезон вратарь будет получать $ 3,75 млн. Общая сумма сделки составит $ 11,25 млн.

В минувшем сезоне шведский голкипер провёл 39 матчей за «Миннесоту» в регулярном чемпионате при проценте отражённых бросков 93,1% и коэффициенте надёжности 2,10. Также в его активе пять игр в плей-офф при проценте отражённых бросков 92,1% и коэффициенте надёжности 2,33.