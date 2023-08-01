The Athletic признал контракт Кузнецова худшим среди российских игроков
Авторитетный портал The Athletic дал оценку контрактам российских игроков. Выше всего оценили соглашение Андрея Свечникова с «Каролиной». Ранее он подписал восьмилетнюю сделку на $ 62 млн. Её оценили в 77%.
В топ-3 также попали контракт нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина и защитника «Тампы» Михаила Сергачёва.
Худшим признали контракт центрального нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова – 10%. Его договор с зарплатой $ 7,8 млн рассчитан ещё на три года.
Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В составе «Кэпиталз» он в сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Кузнецов запросил обмен из «Вашингтона», но сам хоккеист не подтвердил эту информацию.