The Athletic признал контракт Кузнецова худшим среди российских игроков

Авторитетный портал The Athletic дал оценку контрактам российских игроков. Выше всего оценили соглашение Андрея Свечникова с «Каролиной». Ранее он подписал восьмилетнюю сделку на $ 62 млн. Её оценили в 77%.

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В топ-3 также попали контракт нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина и защитника «Тампы» Михаила Сергачёва.

Худшим признали контракт центрального нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова – 10%. Его договор с зарплатой $ 7,8 млн рассчитан ещё на три года.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В составе «Кэпиталз» он в сезоне-2017/2018 стал обладателем Кубка Стэнли.