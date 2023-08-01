Вайсфельд: во всем виноваты хоккеист Федотов и его представитель

«Для начала следовало урегулировать отношения с «Филадельфией», а затем заключать контракт с ЦСКА. Понятно, что американскому клубу он теперь не нужен. Не понимаю, почему Международная федерация принимает участие в процессе, никогда такого не было. Во всём виноваты Федотов и его представитель. Надо было сразу решат вопрос с «Филадельфией», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».