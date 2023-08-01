Хоккеист «Коламбуса» Марченко рассказал об успехах в изучении английского

«Меня понимают, но хочу говорить правильнее и более внятно» — хоккеист «Коламбуса» Марченко об успехах в изучении английского
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал «Матч ТВ», что планирует улучшить уровень владения английским языком, чтобы партнеры по команде могли лучше понимать его.
В начале июля «Коламбус» объявил о назначении Майка Бэбкока на пост главного тренера команды. Специалист дважды становился олимпийским чемпионом со сборной Канады, а также выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингз».
— Думаю, новый тренер сделает нашу команду лучше. И я, и команда в целом готовы. Мы все вместе сплотимся и будем работать на командный результат.
— Вы еще молодой, думаю, много выиграете…
— Надеюсь, что так. Но это всё равно новый экспириенс (опыт — англ.).
— Как ваш английский, кстати?
— Да нормально, вот слово «экспириенс» знаю (смеется).
— Не разговариваете еще?
— Разговариваю неплохо, но на своем английском. Сейчас буду брать репетитора, хочется больше развивать именно разговорный аспект, чтобы во время игры что то можно было сказать.
— На льду приходится тяжело?
— Меня все понимают, но хочу говорить правильнее и более внятно, чтобы было проще другим, — сказал Марченко «Матч ТВ».
В прошлом сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 59 матчей за «Коламбус Блю Джекетс», отметившись 21 голом и 4 передачами, установив тем самым клубный рекорд по количеству шайб среди новичков.
Новый сезон НХЛ стартует 11 октября.
«Меня понимают, но хочу говорить правильнее и более внятно» — хоккеист «Коламбуса» Марченко об успехах в изучении английского
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