Хоккеист «Коламбуса» Марченко рассказал об успехах в изучении английского

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал «Матч ТВ», что планирует улучшить уровень владения английским языком, чтобы партнеры по команде могли лучше понимать его.

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В начале июля «Коламбус» объявил о назначении Майка Бэбкока на пост главного тренера команды. Специалист дважды становился олимпийским чемпионом со сборной Канады, а также выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингз».

— Думаю, новый тренер сделает нашу команду лучше. И я, и команда в целом готовы. Мы все вместе сплотимся и будем работать на командный результат.

— Вы еще молодой, думаю, много выиграете…

— Надеюсь, что так. Но это всё равно новый экспириенс (опыт — англ.).

— Как ваш английский, кстати?

— Да нормально, вот слово «экспириенс» знаю (смеется).

— Не разговариваете еще?

— Разговариваю неплохо, но на своем английском. Сейчас буду брать репетитора, хочется больше развивать именно разговорный аспект, чтобы во время игры что то можно было сказать.

— На льду приходится тяжело?

— Меня все понимают, но хочу говорить правильнее и более внятно, чтобы было проще другим, — сказал Марченко «Матч ТВ».

В прошлом сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 59 матчей за «Коламбус Блю Джекетс», отметившись 21 голом и 4 передачами, установив тем самым клубный рекорд по количеству шайб среди новичков.