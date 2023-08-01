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«Меня понимают, но хочу говорить правильнее и более внятно» — хоккеист «Коламбуса» Марченко об успехах в изучении английского

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко рассказал «Матч ТВ», что планирует улучшить уровень владения английским языком, чтобы партнеры по команде могли лучше понимать его.

Хоккеист «Коламбуса» Марченко рассказал об успехах в изучении английского
© Матч ТВ

В начале июля «Коламбус» объявил о назначении Майка Бэбкока на пост главного тренера команды. Специалист дважды становился олимпийским чемпионом со сборной Канады, а также выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингз».

— Думаю, новый тренер сделает нашу команду лучше. И я, и команда в целом готовы. Мы все вместе сплотимся и будем работать на командный результат.

— Вы еще молодой, думаю, много выиграете…

— Надеюсь, что так. Но это всё равно новый экспириенс (опыт — англ.).

— Как ваш английский, кстати?

— Да нормально, вот слово «экспириенс» знаю (смеется).

— Не разговариваете еще?

— Разговариваю неплохо, но на своем английском. Сейчас буду брать репетитора, хочется больше развивать именно разговорный аспект, чтобы во время игры что то можно было сказать.

— На льду приходится тяжело?

— Меня все понимают, но хочу говорить правильнее и более внятно, чтобы было проще другим, — сказал Марченко «Матч ТВ».

В прошлом сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 59 матчей за «Коламбус Блю Джекетс», отметившись 21 голом и 4 передачами, установив тем самым клубный рекорд по количеству шайб среди новичков.

Новый сезон НХЛ стартует 11 октября.