Евгений Кузнецов ответил на критику Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске» ответил на критику Уэйна Гретцки по поводу стиля исполнения буллитов. Россиянин известен своей манерой поведения на буллитах: он очень медленно катится к воротам соперника. Легендарный канадец сказал, что ненавидит это и что необходимо ввести правило, как в бейсболе: чтобы на попытку давалось семь-восемь секунд.