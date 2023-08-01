Евгений Кузнецов рассказал, как разработал свой стиль исполнения буллитов

«В принципе, долго с тренером вратарей нашим разговаривали, как лучше действовать. Был один момент, когда пять-шесть раз подряд попадал в штангу. Не то чтобы уверенность пропадала — не мог понять, почему с одной и той же точки попадал туда же. Случайно в один момент пришло, понял: чем медленнее едешь, тем удобнее контролировать бросок. Пока работает, это хорошо. Но всё равно, думаю, в какой-то момент перестанет работать, буду придумывать что-то новое.



Заходит примерно восемь из девяти», — сказал Кузнецов.