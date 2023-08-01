Чемпион мира по хоккею 2011 года завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Чемпион мира 2011 года по хоккею финн Сами Лепистё завершил карьеру в возрасте 38 лет из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба финского клуба ХИФК.

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"После обследования мне было рекомендовано больше не играть. Риск небольшой, но все же есть. Я очень хотел выступать за ХИФК, быть частью команды, но здоровье на первом месте, пора перевести дух и уделить время семье", - заявил Лепистё.

Сообщается, что сердечное заболевание было обнаружено во время медосмотра.

В прошлом сезоне Лепистё выступал за швейцарский клуб "Тайгерз". Защитник был игроком финского "Йокерита" с 2003 по 2007 год, а также с 2017 по 2021 год, когда команда выступала в Континентальной хоккеной лиге (КХЛ). Также в КХЛ Лепистё играл за ярославский "Локомотив", чешский "Лев", екатеринбургский "Автомобилист" и уфимский "Салават Юлаев". Всего в КХЛ финн провел 529 игр, забросил 63 шайбы и отдал 185 голевых передач.