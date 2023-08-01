Хоккеист московского "Динамо" Менелл получил российский паспорт

Менеллу 26 лет, он не был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Начало карьеры защитник провел в североамериканских лигах, в НХЛ он сыграл пять матчей за "Миннесоту", не отметившись результативными действиями. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Менелл также выступал за минское "Динамо", проведя в команде один год.