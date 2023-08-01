Хоккеист московского "Динамо" Менелл получил российский паспорт
Американский защитник московского хоккейного клуба "Динамо" Бреннан Менелл получил российский паспорт. Об этом ТАСС сообщил источник.
"Менелл получил паспорт РФ. Следующий шаг - получение спортивного гражданства", - сообщил собеседник агентства.
27 июля президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу. О желании хоккеиста стать гражданином Российской Федерации в апреле сообщил спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин.
Менеллу 26 лет, он не был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Начало карьеры защитник провел в североамериканских лигах, в НХЛ он сыграл пять матчей за "Миннесоту", не отметившись результативными действиями. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Менелл также выступал за минское "Динамо", проведя в команде один год.
В московское "Динамо" Менелл перешел в сентябре 2022 года, а в середине апреля нынешнего года он подписал с клубом трехлетнее соглашение. Всего в КХЛ хоккеист провел 102 матча, набрав 72 очка (8 шайб + 64 передачи).
С сезона-2023/24 российские клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более трех иностранных игроков, за исключением представителей стран, входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия).