Защитник «Динамо» Менелл получил российский паспорт

Напомним, 20 апреля Менелл заключил новое соглашение с московским клубом. Контракт 25-летнего защитника рассчитан на три года — до конца сезона-2025/2026. Американский хоккеист пополнил «Динамо» в прошлом году. Менелл принял участие в 50 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в прошлом сезоне, в которых записал на свой счёт 27 (2+25) баллов при показателе полезности «+10».