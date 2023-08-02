Американский хоккеист назвал россиянина лучшим игроком в истории «Миннесоты»

«Кирилл — суперзвезда в Миннесоте. Все болельщики, которых я знаю, восхищаются им и его игрой. Вероятно, это лучший игрок в истории «Миннесоты» и точно один из самых любимых хоккеистов для местных болельщиков. Здесь примерно та же история, что с Овечкиным, которого все обожают в Вашингтоне.



Но Овечкин играет за «Вашингтон» уже очень давно, он более 15 лет является суперзвездой всей лиги и может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов. У Кирилла ещё впереди много лет карьеры. Но уже сейчас всё выглядит так, что со временем значение Кирилла для Миннесоты будет таким же, как и значение Овечкина для Вашингтона», — цитирует Менелла ТАСС.