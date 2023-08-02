Ротенберг заявил, что нападающий Николай Прохоркин покинул СКА

«Также есть изменение в составе, хотим поблагодарить Николая Прохоркина за все эти годы, мы с ним выиграли Кубок Гагарина, он был на Олимпиаде в Корее. Дальше мы идём без Николая, совместно с агентом и Николаем ищем лучшие варианты продолжения его карьеры», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.