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Американский хоккеист высказался о возможном выступлении за сборную России

Американский хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл, получивший российский паспорт, высказался о возможном выступлении за сборную страны. Об этом сообщает ТАСС.

Американский хоккеист высказался о возможном выступлении за сборную России
© Lenta.ru

Игрок отметил, что ему было бы интересно сыграть за национальную команду.

«В России очень много качественных хоккеистов, поэтому мне будет не так просто попасть в сборную. Но мне нравится эта страна, я открыт для выступлений за сборную», — заявил Менелл.

О получении игроком российского паспорта стало известно 1 августа. Уточнялось, что следующим шагом станет получение спортивного гражданства.

Менелл выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В сезоне-2020/2021 он играл в КХЛ за минское «Динамо», после чего на год уехал из России. Большую часть карьеры защитник провел в Американской хоккейной лиге.