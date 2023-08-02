Ротенберг: условия подготовки хоккеистов в Сочи — лучшие в мире

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что условия подготовки хоккеистов в Сочи, по его мнению, являются лучшими в мире.
Предсезонный турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open стартует 3 августа матчем СКА — «Адмирал». «Авангард» днем позднее встретится с «Сочи».
— Рады быть здесь, в Сочи. Благодаря олимпийскому наследию мы имеем возможность готовиться к сезону здесь. А лучшая тренировка — это игры, которые мы здесь проведем. Посмотрим, в каком состоянии команда на сегодняшний день на фоне одних из самых сильных соперников в КХЛ.
Отдельно хотел бы сказать про дворец «Шайба» и всю сопутствующую инфраструктуру. Условия подготовки хоккеистов здесь лучшие в мире, я бы так сказал. С каждым годом к этому турниру всё больше и больше внимания. Хоккей здесь развивается, наша основная задача — чтобы были болельщики на трибунах, — передает слова Ротенберга корреспондент «Матч ТВ».