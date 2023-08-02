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Величкин: для Овечкина этот сезон станет определяющим

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал выступления капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Величкин: для Овечкина этот сезон станет определяющим
© Betassist

«Для Овечкина этот сезон действительно станет определяющим. Если он продолжит забивать в том же ритме, конечно, тогда он Гретцки догонит. Бывает, знаете как? Время подошло… Будем надеяться, что для Саши время ещё не подошло», — цитирует Величкина Legalbet.

По итогам прошлого сезона регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков после 82 игр.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Россиянин был выбран «столичными» под первым номером на драфте НХЛ — 2004.

Овечкину осталось 72 гола до повторения рекорда канадца Уэйна Гретцки (894), который является лучшим снайпером лиги в истории.