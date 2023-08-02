Величкин: для Овечкина этот сезон станет определяющим

«Для Овечкина этот сезон действительно станет определяющим. Если он продолжит забивать в том же ритме, конечно, тогда он Гретцки догонит. Бывает, знаете как? Время подошло… Будем надеяться, что для Саши время ещё не подошло», — цитирует Величкина Legalbet.