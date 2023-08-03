Тарасова отреагировала на слова Медведевой о вкладе в допуск хоккеистов на Олимпиаду

"Мне немного странно слышать такое от Медведевой. Над этим работали все, весь наш спорт, а не только она. Все очень много работали над той Олимпиадой и неправильно выделять одного человека. Но если ей так легче живется, если ей так лучше воспринимается то время, то пусть так думает. Главное сейчас — выступление наших спортсменов на будущей Олимпиаде. Надеюсь, что все работают над этим так же слаженно", — сказала Тарасова.