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Тренер Тарасова заявила, что Медведева не одна работала над допуском хоккеистов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова фигуристки Евгении Медведевой о ее "немалом вкладе" в то, чтобы сборная России по хоккею смогла выступить на Олимпийских играх - 2018. Слова Тарасовой передает Sport24.

Тарасова отреагировала на слова Медведевой о вкладе в допуск хоккеистов на Олимпиаду
© РИА Новости

"Мне немного странно слышать такое от Медведевой. Над этим работали все, весь наш спорт, а не только она. Все очень много работали над той Олимпиадой и неправильно выделять одного человека. Но если ей так легче живется, если ей так лучше воспринимается то время, то пусть так думает. Главное сейчас — выступление наших спортсменов на будущей Олимпиаде. Надеюсь, что все работают над этим так же слаженно", — сказала Тарасова.

Медведева напомнила, что выступила спикером на закрытом саммите Международного олимпийского комитета (МОК) и отметила, что "гордится" тем поступком. В финале хоккейного турнира ОИ-2018 в Пхенчхане сборная России обыграла Германию со счетом 4:3 (ОТ).

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