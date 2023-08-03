Тарасова отреагировала на слова Медведевой о вкладе в допуск хоккеистов на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова фигуристки Евгении Медведевой о ее "немалом вкладе" в то, чтобы сборная России по хоккею смогла выступить на Олимпийских играх - 2018. Слова Тарасовой передает Sport24.
"Мне немного странно слышать такое от Медведевой. Над этим работали все, весь наш спорт, а не только она. Все очень много работали над той Олимпиадой и неправильно выделять одного человека. Но если ей так легче живется, если ей так лучше воспринимается то время, то пусть так думает. Главное сейчас — выступление наших спортсменов на будущей Олимпиаде. Надеюсь, что все работают над этим так же слаженно", — сказала Тарасова.
Медведева напомнила, что выступила спикером на закрытом саммите Международного олимпийского комитета (МОК) и отметила, что "гордится" тем поступком. В финале хоккейного турнира ОИ-2018 в Пхенчхане сборная России обыграла Германию со счетом 4:3 (ОТ).