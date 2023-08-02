«Виннипег» подписал контракт с 23-летним финским нападающим

«Виннипег Джетс» подписал контракт с финским нападающим Расмусом Купари, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на два года и $ 2 млн. По прошлому соглашению кэпхит Купари составлял $ 863 тысячи.

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Расмус Купари перешёл в «Виннипег» в результате обмена из «Лос-Анджелес», когда «Кингз» выменяли форварда Пьера-Люка Дюбуа. В прошлом сезоне 23-летний форвард сыграл 66 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 15 (3+12) очков.