Чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров умер в возрасте 17 лет

Игрок молодежной команды кемеровского клуба по хоккею с мячом "Кузбасс" Евгений Хвалько умер на 18-м году жизни в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.