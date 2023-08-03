Ротенберг высказался о натурализации легионеров КХЛ

«Он может успеть получить гражданство РФ до начала сезона 1 сентября. Но это не значит, что он будет лишён статуса легионера — эти вопросы никак не связаны. Там сейчас дело на финальной стадии.



Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для России. Рано говорить о том, будут ли они кандидатами в сборную. Есть понятие спортивного гражданства, надо посмотреть, играл ли ранее хоккеист за какую-либо сборную. Не надо опережать события, надо сначала получить гражданство РФ», — приводит слова Ротенберга ТАСС.