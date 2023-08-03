Ротенберг – в списке кандидатов в сборную России от Минспорта. Он указан как старший тренер, Жамнова нет
Минспорт опубликовал список кандидатов в сборную России на сезон-2023/24.
Старшим тренером в списке является главный тренер СКА Роман Ротенберг.
В мае под руководством Ротенберга сборная «России 25» провела серию матчей против Беларуси.
Алексей Жамнов, возглавлявший сборную России с 2021 года, не попал в список.
Всего в список кандидатов в сборную России вошли 34 специалиста и 75 игроков основного состава. Отметим, что в него попал форвард Дмитрий Воронков, который ранее подписал контракт с «Коламбусом».
Напомним, ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных России и Беларуси на сезон-2023/24.
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