Федоров объяснил, почему хоккеисты ЦСКА поздно выходят из отпуска

"Это не традиция, это вынужденная рабочая необходимость. Я не буду напоминать, что наша команда играет длинные сезоны последние пять-шесть лет, - сказал Федоров. - Чтобы хорошо поработать, нужно хорошо отдохнуть. Мы рады видеть энергию, которая была вчера и сегодня. Некоторые ребята уже 15-20 лет на льду".