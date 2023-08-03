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Экс-хоккеист СКА Артюхин считает, что Прохоркину стоит перейти в "Динамо"

Бывший хоккеист петербургского СКА Евгений Артюхин поделился мнением о будущем игрока Никлая Прохоркина, заявив, что хоккеисту стоит попробовать свои силы в московском «Динамо» в паре с Никитой Гусевым, передает Legalbet.

Экс-хоккеист СКА рассказал, какой клуб подойдет нападающему Прохоркину
© РИА Новости

«Какой клуб подойдет ему? Он любит комбинационный хоккей, знаю его стиль, его игровые качества. У них была связка с Гусевым. Было бы интересно посмотреть, может сработать этот вариант», — сказал Артюхин.

В прошлом сезоне Гусев выступал за СКА. Летом он подписал контракт с «Динамо» на один сезон.

Прохоркин пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провел за клуб с берегов Невы три матча в регулярном сезоне, отметившись одной результативной передачей. В плей-офф он провел семь игр, набрав четыре очка (1+3).

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