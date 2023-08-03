Канадский хоккеист объяснил решение играть в России

Канадский вратарь челябинского «Трактора» Закари Фукале объяснил решение играть в России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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По словам голкипера, он посоветовался со множеством людей, включая тех, кто играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Все политические моменты отодвинул в сторону и прикинул, какой следующий шаг будет для меня лучшим с хоккейной точки зрения», -— заявил Фукале.

Вратарь заключил контракт с «Трактором» нынешним летом. До этого канадец выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс».