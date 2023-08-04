Доминик Гашек рассказал, не жалеет ли, что играл в России

«Возможно, кого-то это насторожило, были активисты, например, в Европе. Но я немного защищу себя: Доминик Гашек не был достаточно образован, чтобы сделать вывод, как будет развиваться Россия. Конечно, если бы я был умнее, если бы я был более образованным, если бы наши политики объяснили нам это и установили правила лучше...» — приводит слова Гашека издание Seznam Zprávy.