Хоккеист "Адмирала" объяснил, почему иностранцы претендуют на гражданство РФ
Американские и канадские хоккеисты подают заявления на получение паспорта РФ, чтобы продолжить выступления в КХЛ. Об этом рассказал канадский защитник владивостокского «Адмирала» Колби Уильямс, сообщает ТАСС.
«Я думаю, это может им помочь остаться в КХЛ, больше возможностей будет для этого», - сказал Уильямс.
Он отметил, что сам не намерен получать гражданство РФ.
Российский паспорт уже получил американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл. Скоро гражданство РФ получит канадский форвард СКА Брендан Лайпсик. Также оформить российское подданство намерен канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли.
С сезона-2023/24 российские клубы могут заявлять на матчи КХЛ не более трех иностранных хоккеистов. Исключение составляют граждане стран Евразийского экономического союза - Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.