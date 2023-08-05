"Авангард" обыграл СКА на предсезонном хоккейном турнире в Сочи

"Авангард" одержал первую победу на турнире, омская команда набрала 2 очка и занимает третье место в турнирной таблице. СКА потерпел второе поражение и с 1 очком располагается на четвертой строчке. Первое место занимает Сочи" (4 очка), второе - "Адмирал" из Владивостока (4). Сборная России среди игроков до 23 лет очков не набрала и занимает последнее, пятое место.