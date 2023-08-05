Гашек: я заставлю НХЛ выплатить миллиарды Украине

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Доминик Гашек заявил в эфире Ptám se me, что будет добиваться от НХЛ выплат в пользу Украины.

«Я не собираюсь извиняться перед боссами и руководством НХЛ. Чиновники должны устанавливать правила, чтобы НХЛ не была рекламой российской спецоперации. Я сделаю все, чтобы НХЛ выплатила Украине миллиарды за такое отношение», — сказал Гашек.

Гашек выступал за московский «Спартак» с 2010 по 2011 год. Этот клуб стал последним в карьере хоккеиста. Помимо чешских клубов, вратарь выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву».