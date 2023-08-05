Ротенберг: молодые хоккеисты должны играть, а не лежать в больнице

«Отличная игра, отличный соперник. Для нас лучшая тренировка – это игра. Наши молодые ребята проявляют характер, бьются. Мы продолжаем работу, будем сильнее к следующей игре.



У «Авангарда» тоже были молодые игроки, которых особо никто не знал? Давайте сравнивать конкретно по фамилиям, сколько хоккеистов 2004, 2005 годов рождения. Плюс у нас играл Танков, пропустивший весь прошлый сезон. Кстати, молодой защитник Ремезовский получил сегодня серьёзную травму. Нам надо сделать всем так, чтобы молодые игроки играли, а не лежали в больнице. Я ко всем обращаюсь. Говорят, у нас новые правила, но нам надо думать, как убирать грязь из хоккея», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.