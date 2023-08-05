Гашек: я заставлю НХЛ выплатить миллиарды Украине

Бывший вратарь Доминик Гашек заявил, что хочет заставить НХЛ выплатить Украине «миллиарды долларов» за сотрудничество с российскими хоккеистами. Об этом сообщает Sport 24.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заставить НХЛ выплатить миллиарды Украине за такое отношение», - сказал Гашек в эфире чешского канала.

Он отметил, что не собирается извиняться перед руководством НХЛ за резкие слова и понимает хоккеистов, для которых игра в лиге - это работа.

«Я не могу себе и представить, чтобы 10 лет назад я выступал против НХЛ», - добавил Гашек.