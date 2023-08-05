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Гашек: я заставлю НХЛ выплатить миллиарды Украине

Бывший вратарь Доминик Гашек заявил, что хочет заставить НХЛ выплатить Украине «миллиарды долларов» за сотрудничество с российскими хоккеистами. Об этом сообщает Sport 24.

Гашек: я заставлю НХЛ выплатить миллиарды Украине
© РИА Новости

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заставить НХЛ выплатить миллиарды Украине за такое отношение», - сказал Гашек в эфире чешского канала.

Он отметил, что не собирается извиняться перед руководством НХЛ за резкие слова и понимает хоккеистов, для которых игра в лиге - это работа.

Гашек обратился к выступающим в России спортсменам

«Я не могу себе и представить, чтобы 10 лет назад я выступал против НХЛ», - добавил Гашек.

Гашек - воспитанник чехословацкого хоккея. Он эмигрировал в США в 1990 году. Становился двукратным обладателем Кубка Стэнли, олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Последней его командой стал московский «Спартак», в 2012 году он закончил карьеру.

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