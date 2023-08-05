Гашек: я заставлю НХЛ выплатить миллиарды Украине
Бывший вратарь Доминик Гашек заявил, что хочет заставить НХЛ выплатить Украине «миллиарды долларов» за сотрудничество с российскими хоккеистами. Об этом сообщает Sport 24.
«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заставить НХЛ выплатить миллиарды Украине за такое отношение», - сказал Гашек в эфире чешского канала.
Он отметил, что не собирается извиняться перед руководством НХЛ за резкие слова и понимает хоккеистов, для которых игра в лиге - это работа.
«Я не могу себе и представить, чтобы 10 лет назад я выступал против НХЛ», - добавил Гашек.
Гашек - воспитанник чехословацкого хоккея. Он эмигрировал в США в 1990 году. Становился двукратным обладателем Кубка Стэнли, олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Последней его командой стал московский «Спартак», в 2012 году он закончил карьеру.