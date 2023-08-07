Источник: Евгений Свечников хотел попасть в «Каролину»

Российский нападающий Евгений Свечников после ухода из «Сан-Хосе Шаркс» хотел попасть в «Каролину Харрикейнз», где играет его брат Андрей, сообщает «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на источник.

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Однако приглашения Евгений не получил и, по словам источника, продолжит карьеру в «Ак Барсе». Соглашение планируется на два года с общей суммой в 85 млн рублей.