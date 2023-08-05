Канадский хоккеист Найт расторг контракт с "Авангардом"

"Летом у Найта произошли изменения в личной жизни, он женился, после чего до начала сборов уведомил нас, что намерен расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Мы провели серию переговоров с игроком и его агентом. Не видим смысла никого принуждать играть за "Авангард", тем более хоккеист не раз подчеркивал, что его решение окончательное. Позиция Клуба однозначная - строгое соблюдение регламента, предусматривающего выплату компенсации со стороны хоккеиста, на что Найт согласился", - сказал Курьянов.