Сборная России одержала первую победу на Sochi Hockey Open

В Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором омский «Авангард» сыграл со сборной России . Встреча завершилась в серии буллитов победой национальной команды со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).

На первой минуте матча Дмитрий Бучельников с передачи Владимира Грудинина вывел сборную России вперёд. На 22-й минуте Валентин Пьянов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Денис Венгрыжановский и Глеб Трикозов. На 26-й минуте Семён Демидов после паса Семёна Синяткина во второй раз вывел вперёд сборную России. На 32-й минуте Денис Венгрыжановский восстановил равенство — 2:2. На старте третьего периода Максим Великов сделал счёт 3:2 в пользу сборной России. На 52-й минуте Денис Венгрыжановский с передачи Ильи Рейнгардта оформил дубль — 3:3.