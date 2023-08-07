Малкин не вошел в топ-15 центральных нападающих по версии НХЛ

Малкин не вошёл в топ-15 центральных нападающих по версии официального сайта НХЛ
Авторы официального сайта НХЛ составили рейтинг лучших центральных нападающих лиги. Его возглавил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он стал первым игроком в XXI веке, который преодолел рубеж в 150 очков за регулярный чемпионат.
Далее места в топ-10 расположились следующим образом: Натан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Сидни Кросби («Питтсбург», Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй»), Джек Айкел («Вегас»), Александр Барков («Флорида») и Элиас Петтерссон («Ванкувер»).
В топ-20 представлен только один россиянин. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин расположился на 18-й строчке. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Пингвинз».
37-летний Малкин в прошедшем сезоне впервые с 2009 года не пропустил ни одной игры в регулярке.