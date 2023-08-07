Малкин не вошел в топ-15 центральных нападающих по версии НХЛ

Авторы официального сайта НХЛ составили рейтинг лучших центральных нападающих лиги. Его возглавил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он стал первым игроком в XXI веке, который преодолел рубеж в 150 очков за регулярный чемпионат.

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В топ-20 представлен только один россиянин. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин расположился на 18-й строчке. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Пингвинз».