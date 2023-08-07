Кравец высказался о возможном принятии гражданства РФ Буше

«Разговоры о том, что Буше может принять российское гражданство? На данный момент это всё мечты, разговоры. Давайте, когда Рид примет такое решение, тогда от этого и будем отталкиваться. Естественно, будем кого-то искать, смотреть [на легионерскую позицию] — скорее всего, нападающего, потому что голы нужно уметь забивать. Но все эти вопросы решаются позже», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.