Малкин вошел в топ-20 лучших центральных нападающих НХЛ

Российский игрок «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин вошел в топ-20 лучших центральных нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

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37-летний Малкин стал единственным россиянином, включенным в рейтинг среди действующих игроков. Спортсмен расположился на 18-м месте.

В сезоне-2022/2023 Малкин набрал 83 очка: он забросил 27 шайб и отдал 56 передач в 82 матчах регулярного чемпионата. При этом «Питтсбург» впервые за 17 лет не попал в плей-офф.